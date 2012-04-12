〔纽约汇市〕欧元上涨,但欧债危机忧虑可能将抑制欧元升势

* 欧元/美元升至一周高位

* 意大利公债收益率下跌,但标售结果疲弱

* 美国一周初请失业金数据令就业市场阴云密布

* 中国新增信贷数据提振经济增长预期

路透纽约4月12日电---欧元兑美元和日圆周四上涨,因意大利公债收益率下降,而且中国信贷数据激发了投资者的乐观情绪,尽管挥之不去的欧债危机仍令长期前景阴云密布.

意大利公债价格连续第二天上涨,此前公债标售结果好坏不一,一些投资者此前预计结果较差.

Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton称,欧元区仍面临重大困难,尤其在经济增长方面.

欧元兑美元和日圆连续第二个交易日上涨,欧元兑美元更是触及一周高位.

亚太地区公布的经济数据激发了人们对全球经济增长的预期,欧元亦因此受到提振.

中国3月新增信贷突破万亿元大关,远超市场预期,并创出14个月来新高.当月存款大增,且适逢企业开工和投资旺季,信贷需求相对旺盛,银行亦努力投放贷款以实现保持信贷合理增长的政策意图.[ID:nSB1485550]

另外澳洲3月就业人口增幅超过预期,失业率持稳于低位.[ID:nST0510785]

"市场重新调整看法,认为亚太地区的经济状况可能并不像想像的那样糟糕,该地区经济放缓非常温和,"GFT Forex外汇研究主管Boris Schlossberg称.

"如果亚太地区经济持续以可观速度扩张,那么将为风险交易提供足够支撑,这将推动欧元上涨."

根据路透数据,欧元/美元EUR=升至一周高位1.3212美元,突破14日移动均线切入位,欧元/美元最新报1.3188美元,当日涨0.60%.

交易商称,欧元/美元突破1.3155-60美元后,触发停损买盘,迫使市场人士削减欧元空头部位,欧元因而扩大涨幅.

欧元/日圆EURJPY=上涨,尾盘报106.57日圆,当日涨0.52%.

但分析师称欧元升势部分是复活节后交投依然淡静的结果.他们仍预计欧元将下跌,因对欧债危机可能将波及西班牙或意大利等较大经济体的忧虑依旧存在.

**美国就业数据打压美元**

美国经济数据显示,上周初请失业金人数升至1月以来最高,[ID:nEAPAC0DI5]令人担心就业市场仍迟滞不前,这打压了人们对美元的需求.

该数据还令对美联储(FED)可能将推出第三轮量化宽松政策的臆测升温,美元承压,因此举等同于印钞.

"上周初请失业金数据逊于预期巩固了上月非农就业数据的负面影响,"Worldwide Markets Woodcliff Lake首席市场策略师Joseph Trevisani称.

"由于就业数据可能促使美联储推出新一轮刺激政策,因此将使美元仍处于守势."

美元/日圆JPY=尾盘跌0.06%,至80.81日圆,从海外市场触及的81.13日圆高位拉回.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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