〔加拿大股市〕录得1月初来最大单日涨幅,金融和商品股领涨

标题新闻：高盛料美联储3月升息的机率由20%升至30%，在6月前至少升息一次的机率从85%升至90%
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路透多伦多4月12日电---加拿大主要股指周四录得1月初以来最大单日涨幅,在数日下跌后反弹,因在部分欧元区公债收益率回落,以及传言中国将公布强劲GDP数据后投资者买入受创的金融和商品股.
Canadian Natural Resources (CNQ.TO)跳升4.2%.宏利金融(MFC.TO)大涨6.1%.Suncor Energy (SU.TO)收高2.8%.黄金股也大幅攀升.
多伦多股市本周触及年内最低,今年迄今累积涨幅仅为2%.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高187.89点,或1.56%,报12,214.65点,稍早触及1月3日以来最高12,230.54点.
该指数在过去五日内第二日上涨.(完)
--编译 母红;审校 李军
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