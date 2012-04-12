〔全球金市〕金价出现技术性反弹,现货金上扬逾1%

* 金价呈现技术性反弹

* 令人失望的美国初请失业金数据以及对欧元区的忧虑提振金价

路透纽约4月12日电---现货金价周四跳升逾1%,因技术性买盘、欧元上扬以及对美联储再度推出刺激美国经济的措施的希望带动早间尾段金价反弹,盘初金价一度下滑.

随着欧元兑美元上扬,金价从约在1,650美元的日低反弹.一些市场人士表示,美国公布的初请失业金数据令人失望,助燃了美联储将推出第三轮量化宽松政策的希望.

其他交易商表示,升势属技术性,令许多人士措手不及.他们指出,金价表现跑赢欧元,欧元兑美元上涨0.5%.

1637GMT,现货金XAU=升1.05%,报每盎司1,674.86美元,本周势将录得六周最大周度升幅,因投资人避险情绪增加,对欧元区经济复苏的信心本周遭创,对西班牙和意大利的忧虑加重.

美国6月期金GCM2结算价升20美元,报1,680.30美元.

金价仍在近期交投区间内,交易商表示,预计将在约1,685美元遭遇阻力,今日日高报1,675.31美元.

RBC Wealth Management高级副总裁George Gero表示,在1,665美元上方的技术性止损买盘可能是金价上涨的背后诱因.

数据显示,美国一周初请失业金人数为38.0万人,创下2012年1月28日以来最高,预估为35.5万人.一周续请失业金人数为325.1万人,预估为333.5万人.续请失业金人数创下2008年7月中旬以来的最低.[ID:nEAPAC0DI5]

路透访查的分析师预计周五美国将公布3月核心通胀上升2.2%.

中国周五将公布首季国内生产总值(GDP)数据,路透访查的分析师预计增幅为8.3%,去年第四季为8.9%.

现货白银XAG=大涨2.7%,报32.39美元.

现货铂金XPT=升1.28%,报1,597.24美元,现货钯金XPD=上扬2.13%,至643.97美元.(完)

--编译 李军;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=