〔美国股市〕因全球成长担忧减退收高,谷歌盘后上涨

* 有关中国GDP增幅超预期的传言提振材料股和能源股

* 最新一周美国初请失业金人数意外跳升

* 谷歌盘后上涨,此前公布业绩及向现有股东派发股票红利

* 惠普急升,因第一季个人电脑行业出货强劲

* 道指和标普均上升1.4%,Nasdaq涨1.3%

路透纽约4月12日电---美国股市周四连续第二日强劲收高,材料和能源股领涨,投资者未理会疲弱的就业数据.

中国周五将公布强劲的经济成长数据的传闻扶助消除了拖累股市连跌五天的部份忧虑股市周三反弹.

基本材料股领涨,因商品价格上扬.标普材料类指数.GSPM跳涨2.8%.美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)劲升7.5%,至29.36美元.Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX.N)大涨5.9%,报37.89美元,一项黄金及白银矿业股指数.XAU攀升3.7%.

"中国成长对全球经济复苏至为关键,且目前来看似乎中国经济放缓没有最初担心的严重,"American Century Investments高级货币经理Richard Weiss说.该公司管理约1,080亿美元资产.

此次反弹令标普500指数重返50天移动均线上方,暗示交易商可能将最近指数回调逾4%视作追上标普指数升势的机会.标普500指数在2012年迄今升超过10%.

意大利公债收益率(殖利率)下跌,缓和了对欧债危机的忧虑.

美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数意外上升至1月底来的最高水平,是美国劳工市场复苏可能止步不前的迹象.不过一些分析师称复活节假期可能造成请领人数增加,他们预期未来几周请领人数将继续下降.

谷歌(GOOG.O)股价盘后上扬1%,至657.67美元,此前该公司宣布以股代息计划,其董事会批准向现有股东派发股票红利,即一股拆两股.该公司公布的首季营收大致符合市场预期.[CMN-GOOG.O]

道琼工业指数.DJI收高181.19点,或1.41%,至12,986.58点;标准普尔500指数.SPX收涨18.86点,或1.38%,至1,387.57点.Nasdaq指数.IXIC上扬39.09点,或1.3%,至3,055.55点.

陶氏化学(DOW.N)股价在盘后上扬1.8%,至33.25美元,此前该公司增加季度派息28%,且预计在可预见的将来盈利将增长.

在业绩期初期,企业的季报大大优于市场预期.分析师说,市场的预期可能降得太低,而标普500指数最近回调逾4%,令股价可能看来便宜.

惠普(HPQ.N)大涨7.2%,至25.09美元,根据研究企业Gartner,第一季个人电脑行业出货意外增长.

纽约联邦储备银行总裁杜德利说,美国联邦储备理事会(美联储)正研究非农就业报告,以决定上月疲弱的非农就业报告是否和天气有关,还是复苏正在失去动能的一个迹象.

他的讲话为一旦美国经济脱离轨道将推出更多刺激措施开启大门.上次的量化宽松提振了股市和其他资产.

成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约61.4亿股,低于78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证交所有大约五分四的股票上涨,Nasdaq市场则约71%的股票上升.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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