修正:〔美国股市〕因全球成长担忧减退收高,谷歌盘后上涨

(更正内文第二段措词及语序)

* 有关中国GDP增幅超预期的传言提振材料股和能源股

* 最新一周美国初请失业金人数意外跳升

* 谷歌盘后上涨,此前公布业绩及向现有股东派发股票红利

* 惠普急升,因第一季个人电脑行业出货强劲

* 道指和标普均上升1.4%,Nasdaq涨1.3%

路透纽约4月12日电---美国股市周四连续第二日强劲收高,材料和能源股领涨,投资者未理会疲弱的就业数据.

传言中国周五将公布的经济增长数据可望强劲,协助消除一些重创股市连跌五日的疑虑.股市周三反弹,止住跌势.

基本材料股领涨,因商品价格上扬.标普材料类指数.GSPM跳涨2.8%.美国钢铁公司(United States Steel)(X.N)劲升7.5%,至29.36美元.Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX.N)大涨5.9%,报37.89美元,一项黄金及白银矿业股指数.XAU攀升3.7%.

"中国成长对全球经济复苏至为关键,且目前来看似乎中国经济放缓没有最初担心的严重,"American Century Investments高级货币经理Richard Weiss说.该公司管理约1,080亿美元资产.

此次反弹令标普500指数重返50天移动均线上方,暗示交易商可能将最近指数回调逾4%视作追上标普指数升势的机会.标普500指数在2012年迄今升超过10%.

意大利公债收益率(殖利率)下跌,缓和了对欧债危机的忧虑.

美国劳工部周四公布,上周初请失业金人数意外上升至1月底来的最高水平,是美国劳工市场复苏可能止步不前的迹象.不过一些分析师称复活节假期可能造成请领人数增加,他们预期未来几周请领人数将继续下降.

谷歌(GOOG.O)股价盘后上扬1%,至657.67美元,此前该公司宣布以股代息计划,其董事会批准向现有股东派发股票红利,即一股拆两股.该公司公布的首季营收大致符合市场预期.[CMN-GOOG.O]

道琼工业指数.DJI收高181.19点,或1.41%,至12,986.58点;标准普尔500指数.SPX收涨18.86点,或1.38%,至1,387.57点.Nasdaq指数.IXIC上扬39.09点,或1.3%,至3,055.55点.

陶氏化学(DOW.N)股价在盘后上扬1.8%,至33.25美元,此前该公司增加季度派息28%,且预计在可预见的将来盈利将增长.

在业绩期初期,企业的季报大大优于市场预期.分析师说,市场的预期可能降得太低,而标普500指数最近回调逾4%,令股价可能看来便宜.

惠普(HPQ.N)大涨7.2%,至25.09美元,根据研究企业Gartner,第一季个人电脑行业出货意外增长.

纽约联邦储备银行总裁杜德利说,美国联邦储备理事会(美联储)正研究非农就业报告,以决定上月疲弱的非农就业报告是否和天气有关,还是复苏正在失去动能的一个迹象.

他的讲话为一旦美国经济脱离轨道将推出更多刺激措施开启大门.上次的量化宽松提振了股市和其他资产.

成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约61.4亿股,低于78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证交所有大约五分四的股票上涨,Nasdaq市场则约71%的股票上升.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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