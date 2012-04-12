全球外汇市场4月13日主要消息

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月12日(四)
2350 - 日本央行公布3月12-13日会议记录
4月13日(五)
-- - 日本内阁会议,会后由财务大臣安住淳召开记者会
0600 - 德国消费者物价指数(CPI)3月终值
0600 - 德国消费者物价调和指数(HICP)3月终值
0655 - 欧洲央行执委亚斯穆森在柏林发表演讲
0800 - 意大利2月工业生产
0830 - 英国3月生产者物价指数(PPI)投入价格和产出价格
0900 - 意大利CPI 3月终值
1030 - 荷兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员克诺特在阿姆斯特丹回答学生提问
1200 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话
1230 - 美国3月CPI
1230 - 美国3月实质所得
1355 - 美国路透/密西根大学消费者信心指数4月初值
1430 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标
1530 - 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 3月中值
1700 - 美联储主席贝南克在纽约发表演讲
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
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路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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