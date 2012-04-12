澳新经济指标预测--4月13日-4月20日****

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利

路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。