澳新经济指标预测--4月13日-4月20日****

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透4月13日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月9日当周-----------------------------------
4月13-15日
2200 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 3月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +2.7%
4月13日(五)
暂无重要数据.
--------------------------------4月16日当周----------------------------------
4月15日(日)
2245 新西兰食品价格指数 3月 -- +0.6%
4月16日(一)
暂无重要数据.
4月17日(二)
0130 澳洲新车销售(较前月) 3月 -- 持平
0130 澳洲央行会议记录 4月
0300 海外投资者持有新西兰公债比重 3月 -- 57.1%
4月18日(三)
2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% -0.3%
(较上年同期) +1.6% +1.8%
4月19日(四)
暂无重要数据
4月20日(五)
0130 澳洲进口物价(较前季) 第一季 -- +2.5%
出口物价(较前季) -- -1.5%(完)
--编译 郑茵;审校 戴素萍
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
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