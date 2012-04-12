日韩经济指标预测--4月13日-4月20日****

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透4月13日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月9日当周----------------------------------
4月13日(五)
0100 韩国央行利率决定 4月 3.25% 3.25%
--------------------------------4月16日当周---------------------------------
4月15日(日)
0300 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 +0.7% -1.4%
进口(较上年同期) +2.4% -1.2%
贸易收支(亿美元) -- 顺差23.3
2100 韩国出口物价 -- +2.1%
进口物价 3月 -- +5.2%
4月16日(一)
无重要数据公布.
4月17日(二)
0430 日本工业生产(较前月) 2月修正值 -- -1.2%
产能利用率指数(较前月) -- +3.4%
0500 日本消费者信心指数 3月 -- 39.5
4月18日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 4月 -- 正2
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超19,052
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超551
2350 日本贸易收支(亿日圆) 3月 -- 顺差329
出口(较上年同期) -- -2.7%
进口(较上年同期) -- +9.2%
4月19日(四)
无重要数据公布.
4月20日(五)
无重要数据公布.(完)
--编译 郑茵;审校 戴素萍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
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