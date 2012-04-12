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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 06:42 BJT

****日韩经济指标预测--4月13日-4月20日****

路透4月13日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月9日当周----------------------------------

4月13日(五)

0100 韩国央行利率决定 4月 3.25% 3.25%

--------------------------------4月16日当周---------------------------------

4月15日(日)

0300 韩国出口(较上年同期) 3月修正值 +0.7% -1.4%

进口(较上年同期) +2.4% -1.2%

贸易收支(亿美元) -- 顺差23.3

2100 韩国出口物价 -- +2.1%

进口物价 3月 -- +5.2%

4月16日(一)

无重要数据公布.

4月17日(二)

0430 日本工业生产(较前月) 2月修正值 -- -1.2%

产能利用率指数(较前月) -- +3.4%

0500 日本消费者信心指数 3月 -- 39.5

4月18日(三)

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 4月 -- 正2

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超19,052

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超551

2350 日本贸易收支(亿日圆) 3月 -- 顺差329

出口(较上年同期) -- -2.7%

进口(较上年同期) -- +9.2%

4月19日(四)

无重要数据公布.

4月20日(五)

无重要数据公布.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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