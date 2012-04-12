〔金砖国家〕4月12日股汇市收盘纵览

路透4月13日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月12日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.86%,报1,024.90点.

中国股市:沪综指周四收盘大涨1.8%并创两个月最大单日涨幅.国内媒体报导称深圳将出台重大金融创新,并已获国家层面支持,利好消息午盘提振大盘一路上扬,金融等板块涨势居前.沪综指.SSEC收报2,350.864点,涨41.939点,或1.82%,上次单日最大涨幅为2月8日的2.43%.今日上海A股成交额为871亿元人民币,上交易日为672亿元.[.SSCN]

香港股市:周四反弹,结束三日连跌走势,受助于沪市涨势.对中国可能放宽货币政策和经济前景优于预期的乐观看法扶助内地市场上涨.恒生指数.HSI收涨0.9%报20,327.32点,结束一连三日跌势.恒生国企指数 .HSCE收涨1.5%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四续小涨.受隔夜欧元兑美元上涨提振,人民币中间价今日亦高开,不过市场对中间价续涨预期不高,逢低购汇盘持续涌现;一季度末外储数据的公布,亦未掀起波澜.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水205点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3278元.[CNY/CN][ID:nSB1485574]

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印度股市:周四收涨,此前该国公布的2月工业生产较上年同期增长4.1%,逊于预期,引燃下周印度央行将降息的预期,这提振了印度工业信贷投资银行(ICICI)等银行股.指标BSE指数.BSESN收高0.77%,报17,332.62点.[.BO][ID:nL3E8FC54Q]

印度汇市:印度卢比下跌,回吐稍早录得的涨幅,当地炼油业者的美元买需,以及对外国投资组合资金流动的持续关注令印度卢比走势承压.印度卢比兑美元INR=D2收报51.5800/5850,周三收盘价为51.42/43.[INR/][ID:nL3E8FC4J4]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,620.190点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高0.41%至859.35点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.61%至29.4440;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.18%,报38.7900.

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巴西股市:拉丁美洲股市上涨,因为大宗商品价格上涨提振了企业获利前景,以及美国贸易赤字收窄激发全球增长的预期.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP涨2.88%,为八个交易日中第二日上涨.该指数脱离上日所及12周低位,录得约一个月的最大单日涨幅.[ID:nL2E8FCLNC]

巴西汇市:拉丁美洲货币上涨,因为欧元区忧虑缓解,而且投资者押注中国第一季国内生产总值(GDP)增幅将高于预期,进而可以确保对拉美大宗商品的需求.巴西雷亚尔兑美元BRBY涨0.46%,报1.8256.巴西央行在现汇市场进行美元标购,这是其增加储备并平抑汇价波动举措的一部分.[ID:nL2E8FBN3O]

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南非股市:周四上涨,Assore等公司股价收高,盘中多数时间为窄幅横盘波动,投资者关注美国和欧洲市场以觅得指引.约翰内斯堡Top-40绩优股指数JTOPI收涨0.66%,报29,864.84点,综合指数.JALSH收升0.55%至33,816.96点.[.J][ID:nL6E8FC5DD]

南非汇市:南非兰特兑美元一度上涨1.5%,与其他高收益率货币的走势一致,因市场预计美国将祭出进一步量化宽松政策.南非兰特兑美元ZAR=D3一度触及盘中高位7.8825,随后于1625GMT时回落到7.9016,但较周三收盘价8.0050仍上涨1.29%.[ZAR/][ID:nL6E8FC5RX](完)