《日本重要政经日程》--4月13日

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月12日(四)
2350 - 日本央行公布3月12-13日会议记录.
4月13日(五)
-- - 内阁会议,会后并由财务大臣安住淳举行记者会.
企业面
0400 - 日本汽车工业协会会长志贺俊之举行例行记者会.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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