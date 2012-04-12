美国与加拿大经济指标预测--4月13日-4月20日****

标题新闻：高盛料美联储3月升息的机率由20%升至30%，在6月前至少升息一次的机率从85%升至90%
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路透4月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------4月9日当周--------------------------------
4月13日(五)
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.4%
(较上年同期) +2.7% +2.9%
扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
1230 美国实质所得 3月 -0.1% -0.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 76.2 76.2
现况指数 86.1 86.0
预期指数 69.8 69.8
1430 美国ECRI一周领先指标 4月6日当周 -- 126.5
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 3月 -- +0.1%
--------------------------------4月16日当周---------------------------------
4月16日(一)
1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.4% +1.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.9%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 21.10 20.21
1300 美国整体资本流动(亿美元) 2月 -- 净流入1,010
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超829.6
1400 美国企业库存 2月 +0.5% +0.7%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 29 28
4月17日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月14日当周 -- +0.5%
1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 70.0 69.8
建筑许可年率(万户) 71.3 71.5
1230 加拿大制造业销售 2月 -- -0.9%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月14日当周 -- +4.1%
1300 加拿大央行利率决定 -- 1.00%
1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.5% 持平
产能利用率 78.8% 78.4%
4月18日(三)
1100 美国抵押贷款指数 4月13日当周 -- 678.8
再融资指数 -- 3,467.3
4月19日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月14日当周 -- 38
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.85
续请失业金人数(万人) 7月7日当周 -- 325.1
1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.3% +0.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 460 459
1400 美国成屋销售变动率 3月 +0.1% -0.9%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 13.5 12.5
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 3月 -- 1.01
4月20日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.6%
央行核心CPI(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +2.3%
1230 加拿大领先指标(较前月) 3月 -- +0.6%
1430 美国ECRI一周领先指标 4月13日当周 -- -- (完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选