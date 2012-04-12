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市场报道 | 2012年 4月 13日 星期五 07:33 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月13日-4月20日****

路透4月12日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------4月9日当周--------------------------------

4月13日(五)

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.4%

(较上年同期) +2.7% +2.9%

扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

1230 美国实质所得 3月 -0.1% -0.3%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月初值 76.2 76.2

现况指数 86.1 86.0

预期指数 69.8 69.8

1430 美国ECRI一周领先指标 4月6日当周 -- 126.5

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 3月 -- +0.1%

--------------------------------4月16日当周---------------------------------

4月16日(一)

1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.4% +1.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.9%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 21.10 20.21

1300 美国整体资本流动(亿美元) 2月 -- 净流入1,010

外资购买美国公债(亿美元) -- 买超829.6

1400 美国企业库存 2月 +0.5% +0.7%

1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 29 28

4月17日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月14日当周 -- +0.5%

1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 70.0 69.8

建筑许可年率(万户) 71.3 71.5

1230 加拿大制造业销售 2月 -- -0.9%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月14日当周 -- +4.1%

1300 加拿大央行利率决定 -- 1.00%

1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.5% 持平

产能利用率 78.8% 78.4%

4月18日(三)

1100 美国抵押贷款指数 4月13日当周 -- 678.8

再融资指数 -- 3,467.3

4月19日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月14日当周 -- 38

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.85

续请失业金人数(万人) 7月7日当周 -- 325.1

1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.3% +0.7%

1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 460 459

1400 美国成屋销售变动率 3月 +0.1% -0.9%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 13.5 12.5

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 3月 -- 1.01

4月20日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.4%

(较上年同期) -- +2.6%

央行核心CPI(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +2.3%

1230 加拿大领先指标(较前月) 3月 -- +0.6%

1430 美国ECRI一周领先指标 4月13日当周 -- -- (完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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