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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 07:26 BJT

《中国报摘》--金融时报4月13日

* 头版头条:

--中国人民银行发布数据,3月份新增人民币贷款1.01万亿元人民币,一季度新增贷款达2.46万亿元,一季度社会融资规模达3.88万亿元.

* 其他:

--桂敏杰为上海证券交易所党委书记和理事长人选,耿亮因年龄原因不再担任上交所党委书记和理事长.

--深圳出台关于加强改善金融服务支持实体经济发展的若干意见,推进前海金融创新,包括推进前海股权交易所建设,加快推进深港跨境人民币贷款业务试点等内容.

--财政部日前发布通知,要求各地区财政部门做好2012年全国企业所得税税源调查工作.调查内容为每个样本企业2011年度企业财务决算报表及附注、《企业所得税年度纳税申报表》及附表中有关指标以及相关会计资料.(完)

--整理 沈燕; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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