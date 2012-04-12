《中国报摘》--金融时报4月13日

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
* 头版头条:
--中国人民银行发布数据,3月份新增人民币贷款1.01万亿元人民币,一季度新增贷款达2.46万亿元,一季度社会融资规模达3.88万亿元.
* 其他:
--桂敏杰为上海证券交易所党委书记和理事长人选,耿亮因年龄原因不再担任上交所党委书记和理事长.
--深圳出台关于加强改善金融服务支持实体经济发展的若干意见,推进前海金融创新,包括推进前海股权交易所建设,加快推进深港跨境人民币贷款业务试点等内容.
--财政部日前发布通知,要求各地区财政部门做好2012年全国企业所得税税源调查工作.调查内容为每个样本企业2011年度企业财务决算报表及附注、《企业所得税年度纳税申报表》及附表中有关指标以及相关会计资料.(完)
--整理 沈燕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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