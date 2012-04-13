印度第一季度赶超中国,成为伊朗最大石油买家

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦4月12日电---日内瓦石油业咨询机构Petrologistics数据显示，印度已超过中国，成为伊朗最大石油客户。
路透通过业内消息人士所见的Petrologistics数据称，今年第一季度，印度从伊朗每日直接进口石油43.3万桶，而中国是每日进口25.6万桶。
印度每日从伊朗进口的石油量同比上涨23%左右，2011年同期为每日进口35.1万桶。
与许多石油出口国一样，伊朗并不发布及时石油出口数据。但Petrologistics数据强化了印度增加伊朗石油进口量的证据，而中伊因支付条款问题放缓了石油交易。
JBC Energy分析师韦尔奇（David Wech）称：“第一季度的情况可能是个例外……中国在议价方面持强硬立场，但由于中国即将获得长期合约，从伊朗进口石油的数量将再度明显增加。”
今年伊朗石油出口下降，起因于国际社会为迫使伊朗放缓核计划而采取的制裁措施。
交易商和分析师称，印度目前增加了伊朗石油进口量，而今年夏天，伊朗将面临更严峻的石油出口制裁，预计届时付款、保险和供油都存在更多不确定性。
伊朗以往每日220万桶石油出口中的多数供应亚洲市场，中国、印度、日本和韩国是四大买家。（完）
--编译：黎黎;发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。