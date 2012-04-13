印度第一季度赶超中国,成为伊朗最大石油买家

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦4月12日电---日内瓦石油业咨询机构Petrologistics数据显示，印度已超过中国，成为伊朗最大石油客户。

路透通过业内消息人士所见的Petrologistics数据称，今年第一季度，印度从伊朗每日直接进口石油43.3万桶，而中国是每日进口25.6万桶。

印度每日从伊朗进口的石油量同比上涨23%左右，2011年同期为每日进口35.1万桶。

与许多石油出口国一样，伊朗并不发布及时石油出口数据。但Petrologistics数据强化了印度增加伊朗石油进口量的证据，而中伊因支付条款问题放缓了石油交易。

JBC Energy分析师韦尔奇（David Wech）称：“第一季度的情况可能是个例外……中国在议价方面持强硬立场，但由于中国即将获得长期合约，从伊朗进口石油的数量将再度明显增加。”

今年伊朗石油出口下降，起因于国际社会为迫使伊朗放缓核计划而采取的制裁措施。

交易商和分析师称，印度目前增加了伊朗石油进口量，而今年夏天，伊朗将面临更严峻的石油出口制裁，预计届时付款、保险和供油都存在更多不确定性。

伊朗以往每日220万桶石油出口中的多数供应亚洲市场，中国、印度、日本和韩国是四大买家。（完）