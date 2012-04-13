〔香港新股〕郑煤机高达10亿美元IPO拟最快二季度末完成--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月13日电---据汤森路透旗下IFR报导,上交所上市公司郑州煤矿机械集团(601717.SS)又再委任七家投行，参与安排其募资额高达10亿美元的香港上市交易。该公司已经向港交所递交了上市申请，计划最快于第二季度末完成上市发行。
除了已获委任的德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)，新加入的七家为交银国际、中金、中信证券国际、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)、工银国际和麦格理(MQG.AX)。
是次拟发行不超过总股本的20%，约1.75亿股H股。所募资金将用于建设海外生产、营销与服务网络，建立国际化研发平台以及对现有业务进行优化和升级改造等。(完)
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--整理 林高丽; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。