〔香港新股〕郑煤机高达10亿美元IPO拟最快二季度末完成--IFR

路透4月13日电---据汤森路透旗下IFR报导,上交所上市公司郑州煤矿机械集团(601717.SS)又再委任七家投行，参与安排其募资额高达10亿美元的香港上市交易。该公司已经向港交所递交了上市申请，计划最快于第二季度末完成上市发行。

除了已获委任的德银(DBKGn.DE)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)，新加入的七家为交银国际、中金、中信证券国际、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)、工银国际和麦格理(MQG.AX)。

是次拟发行不超过总股本的20%，约1.75亿股H股。所募资金将用于建设海外生产、营销与服务网络，建立国际化研发平台以及对现有业务进行优化和升级改造等。(完)

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