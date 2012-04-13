《中国已公布新股发行上市日程表》--4月13日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 4/16 深 宜通世纪 300310 不超过2,200 *17.00 *23.24 广发证券 4/19 4/16 深 任 子 行 300311 *1,770 *15.00 *30.61 国信证券 4/19 4/17 深 天山生物 300313 2,273 -- -- 民生证券 4/20 4/17 深 东江环保 002672 不超过2,500 -- -- 中信证券 4/20 4/18 沪 人 民 网 -- 不超过6,910.57 -- -- 中信证券 4/23 4/18 沪 奥康国际 -- 不超过8,100 -- -- 国信证券 4/23 4/18 深 龙泉股份 002671 不超过2,360 -- -- 太平洋证券 4/23 4/19 沪 翠微股份 -- 不超过7,700 -- -- 中信建投 4/24 *4/23 深 西部证券 002673 不超过20,000 -- -- 招商证券 4/26 *4/24 深 戴维医疗 300314 不超过2,000 -- -- 宏源证券 4/27 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 *4/16 深 奥马电器 ( 002668.SZ ) *3,310 11.00 12.94 国信证券 *4/16 深 康达新材 ( 002669.SZ ) *2,000 12.00 21.43 光大证券 *4/16 深 华声股份 ( 002670.SZ ) *4,000 7.30 22.12 光大证券 -- 沪 怡球资源 -- -- 13.00 18.06 华泰联合 4/12 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 林琦; 审校 林高丽