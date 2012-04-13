〔欧元区金融〕西班牙财政忧虑大幅推升意大利公债标售的借款成本(更新版)

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路透米兰4月12日电---西班牙严重预算问题引发市场忧虑,意大利周四公债标售中借贷成本因此被大幅推高,这表明市场对欧洲那些处境艰难的国家能否克服自身债务问题怀有疑问.

标售中三年期公债得标利率触及3.9%,较一个月前的类似标售高出一个百分点,意大利政府正在设法削减预算赤字之际,却要面对偿债成本的攀升.

最近几天意大利和西班牙彼此唇枪舌剑,争论谁应该为借款成本的攀升负责.债权收益率上升让两国都深受其苦.

意大利官员迅速指出,这是"外部因素"所致,包括受西班牙的连累.但分析师表示,这两个国家已经绑在了一起,重新成为欧元区危机的关注焦点,因希腊自上月获得新援助后,困境至少得以暂时缓解.

"西班牙和意大利成为这场欧元区危机的双核心.一家感冒,另一家就会打喷嚏."Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiro说.

西班牙预算和银行业问题,再加上全球经济成长放慢的忧虑,让意大利重新变得引人注目,该国背负着1.9万亿欧元的债务,经济却在不断萎缩.

自1月以来,欧洲央行大量注入的低成本贷款带来一些喘息机会,欧元区银行业利用这笔资金购买公债.然而部分分析师相信,这种效应已经开始消退,公债收益率重新走高.

意大利经济部副部长Vittorio Grilli周四表示,当前意大利公债的收益率水平是不恰当的.

"我们决定不对(初级市场交易商的)认购需求给予全额满足,因为我们并没有压力,需要在我们认为并不适宜的利率水准上筹资."他在公债标售后说到.之前公债标售的实际规模为48.8亿欧元,略低于50欧元的目标高限.

周四意大利三年期公债标售的得标利率为1月以来最高.(完)