〔全球金融〕2011年摩根大通投行营收续居业界之冠,高盛略居下风

路透伦敦4月12日电---对投资银行业来说,去年是艰难的一年,而周四公布的一项研究显示,去年摩根大通(JPM.N)投资银行业务营收继续居冠,而高盛(GS.N)和瑞士信贷CSGN.VX下滑情形最为严重.

根据行业分析机构Coalition的一份报告,全球前10大投资银行2011年营收较上年同期均下滑,因为欧元区危机打击了交易撮合,且挫伤了交易信心.

摩根大通去年投资银行业务营收为220亿美元,较2010年下降13%.投资银行业务包括为股票、债券、外汇及大宗商品等交易提供建议.

高盛和瑞士信贷的头行营收双双下跌26%,分别至168亿美元和116亿美元.

虽然德国德意志银行(DBKGn.DE)的营收亦录得18%的跌幅,但仍追上高盛,在投资银行业务营收榜上并列第二.

德意志银行一直受到分析师的推崇,认为在全球投行业洗牌过程中,该行是少数几家能有良好表现的欧洲投行之一.

浏览投资银行业务营收的榜单,请点选:(link.reuters.com/veb67s)

Coalition称,去年前10大投资银行的总营收为1,410亿美元,较2010年和2009年分别下滑17%和36%.

通过从各家银行财报中获取数据,并将这些数据纳入统一标准考量,该机构得出了投资银行业务营收居前10位的榜单.投行业的大多数排位往往关注于顾问费,而并不包括交易数据.(完)