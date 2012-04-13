〔中国企业〕中石油集团今起售11.5亿美元债券,含五年和十年期--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月13日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国石油天然气集团公司今日起售总计11.5亿美元两档144A/Reg S债券。其中6.5亿美元五年期部分参考利率为美国公债收益率溢价205个基点，5亿美元10年期部分参考利率为溢价210个基点。
亚洲投资者给此次发债带来强劲支撑，对两部分的认购总额达到35亿美元。
由于需求旺盛，溢价可能缩窄，同时该交易给现有持债人在存续期调整基础上予以折让。交易商称，两部分债券都有至少20个基点的水位。
美国投资者预计会给这支债券带来坚实的支撑，但部分投资者也可能在溢价较当前水准缩窄逾10个基点后放弃认购。
穆迪、标准普尔和惠誉对该债券的评级分别为A1（展望正面）/A+/A+（展望稳定），发行主体为CNPC General Capital，担保方为CNPC Finance (HK)。
中石油已委托花旗(C.N)和中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)担任联席全球协调人。花旗集团、工商银行、中银国际、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰(0005.HK)、摩根士丹利(MS.N)和渣打银行(2888.HK)担任联席主办银行和簿记管理人。(完)
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--整理 林高丽; 审校 乔艳红
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。