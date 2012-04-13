〔中国企业〕中石油集团今起售11.5亿美元债券,含五年和十年期--IFR

路透4月13日电---据汤森路透旗下IFR报导,中国石油天然气集团公司今日起售总计11.5亿美元两档144A/Reg S债券。其中6.5亿美元五年期部分参考利率为美国公债收益率溢价205个基点，5亿美元10年期部分参考利率为溢价210个基点。

亚洲投资者给此次发债带来强劲支撑，对两部分的认购总额达到35亿美元。

由于需求旺盛，溢价可能缩窄，同时该交易给现有持债人在存续期调整基础上予以折让。交易商称，两部分债券都有至少20个基点的水位。

美国投资者预计会给这支债券带来坚实的支撑，但部分投资者也可能在溢价较当前水准缩窄逾10个基点后放弃认购。

穆迪、标准普尔和惠誉对该债券的评级分别为A1（展望正面）/A+/A+（展望稳定），发行主体为CNPC General Capital，担保方为CNPC Finance (HK)。

中石油已委托花旗(C.N)和中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)担任联席全球协调人。花旗集团、工商银行、中银国际、德意志银行(DBKGn.DE)、汇丰(0005.HK)、摩根士丹利(MS.N)和渣打银行(2888.HK)担任联席主办银行和簿记管理人。(完)

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