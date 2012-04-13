〔全球贸易〕WTO预计今年全球贸易增幅放缓至3.7%(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
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路透日内瓦4月12日电---世界贸易组织(WTO)周四预测,2012年全球贸易增幅将连续第二年放缓至3.7%,但"严峻的"下行风险可能拖累全球贸易进一步远离20年平均增幅5.4%.
2011年全球贸易增幅减缓至5.0%,低于2010年的13.8%,亦低于去年9月公布的初步预估值5.8%.初步预料2013年全球贸易增幅回升至5.6%.
"我们尚未脱离险境,"世界贸易组织总干事拉米(Pascal Lamy)说.
"世贸组织迄今已遏制经济民族主义,但经济复苏步伐疲弱令人担忧,限制性贸易措施恐将逐步侵蚀贸易开放带来的益处."
今年贸易增长面临的主要下行风险是欧元区深陷经济衰退、主权债务危机持续恶化、商品价格波动以及地缘政治风险.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。