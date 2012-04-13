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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 08:32 BJT

〔全球贸易〕WTO预计今年全球贸易增幅放缓至3.7%(更新版)

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路透日内瓦4月12日电---世界贸易组织(WTO)周四预测,2012年全球贸易增幅将连续第二年放缓至3.7%,但"严峻的"下行风险可能拖累全球贸易进一步远离20年平均增幅5.4%.

2011年全球贸易增幅减缓至5.0%,低于2010年的13.8%,亦低于去年9月公布的初步预估值5.8%.初步预料2013年全球贸易增幅回升至5.6%.

"我们尚未脱离险境,"世界贸易组织总干事拉米(Pascal Lamy)说.

"世贸组织迄今已遏制经济民族主义,但经济复苏步伐疲弱令人担忧,限制性贸易措施恐将逐步侵蚀贸易开放带来的益处."

今年贸易增长面临的主要下行风险是欧元区深陷经济衰退、主权债务危机持续恶化、商品价格波动以及地缘政治风险.

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