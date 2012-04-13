〔中国证券〕证监会副主席桂敏杰转任上证所理事长

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月13日电---中国证券报周五报导称,国务院决定桂敏杰担任上海证券交易所党委书记,并提名其为上海证交所理事长人选,免去其中国证券监督管理委员会党委副书记、副主席职务;上海证交所理事会随后召开会议,选举桂敏杰为上海证交所理事长.
报导指出,耿亮由于年龄原因不再担任上海证交所党委书记、理事长职务.
中国证监会主席郭树清表示,这次上海证交所主要负责人的调整是一次正常的人事变化,两位理事长人选都曾先后担任中国证监会党委副书记、副主席的职务,体现了中国证监会对上海证券交易所的重视.
他指出,交易所作为资本市场的具体组织者和一线监管者,在推动市场规范创新发展、保障市场平稳安全运行等方面发挥着重要作用.上海证券交易所要积极转变观念,进一步强化服务意识;积极参与和落实新股发行体制改革,完善退市和分红制度,支持多层次资本市场发展.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。