《中国报摘》--中国证券报4月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--中国深圳市政府发布文件,提出改善金融服务的一系列创新政策.旨在进一步发挥金融对实体经济发展的支持和服务作用,加快经济发展方式转变和产业转型升级.
* 其他:
--第一太平戴维斯北京研究及顾问咨询部董事王琼表示,近期的银行信贷政策对首套房贷予以优惠,利于刚需购房.但对缓解房地产开发企业资金链紧张状况作用有限.
--深圳银监局发布工作指引,提出对小微企业不良贷款容忍度放宽至5%的指导性标准,并首次明确差异化监管指标.业内人士称,此举意在促进小微企业金融服务持续较快发展.
--证监会最新合格境外机构投资者(QFII)名录显示,共有11家境外机构在3月份获批QFII资格.至此获得QFII资格的境外机构总数达到158家.
--上海市外汇管理工作会议明确,今年将推动跨国公司资金运作便利化,深化国际贸易结算中心试点;研究深化个人本外币兑换特许业务试点,推进外币兑换机和新台币现钞双向兑换业务试点.
--西部证券启动首次公开发行(IPO),拟发行不超过2亿股A股,占发行后总股本的比例不超过16.67%.
--中国有色金属工业协会信息统计部主任王华俊表示,国内铝业企业成本因2011年两次上调电价而上升,短期内铝板块业绩难言乐观.
--国家安全监管总局、国家煤矿安监局和国家能源局日前联合下发通知,要求全国范围内9万吨及以下规模的煤与瓦斯突出矿井全面停产整顿.分析认为,这或将对中东部地区的煤炭上市公司产量产生一定影响.(完)
--整理 李宏薇; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。