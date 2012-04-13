《中国报摘》--中国证券报4月13日

* 头版头条:

--中国深圳市政府发布文件,提出改善金融服务的一系列创新政策.旨在进一步发挥金融对实体经济发展的支持和服务作用,加快经济发展方式转变和产业转型升级.

* 其他:

--第一太平戴维斯北京研究及顾问咨询部董事王琼表示,近期的银行信贷政策对首套房贷予以优惠,利于刚需购房.但对缓解房地产开发企业资金链紧张状况作用有限.

--深圳银监局发布工作指引,提出对小微企业不良贷款容忍度放宽至5%的指导性标准,并首次明确差异化监管指标.业内人士称,此举意在促进小微企业金融服务持续较快发展.

--证监会最新合格境外机构投资者(QFII)名录显示,共有11家境外机构在3月份获批QFII资格.至此获得QFII资格的境外机构总数达到158家.

--上海市外汇管理工作会议明确,今年将推动跨国公司资金运作便利化,深化国际贸易结算中心试点;研究深化个人本外币兑换特许业务试点,推进外币兑换机和新台币现钞双向兑换业务试点.

--西部证券启动首次公开发行(IPO),拟发行不超过2亿股A股,占发行后总股本的比例不超过16.67%.

--中国有色金属工业协会信息统计部主任王华俊表示,国内铝业企业成本因2011年两次上调电价而上升,短期内铝板块业绩难言乐观.

--国家安全监管总局、国家煤矿安监局和国家能源局日前联合下发通知,要求全国范围内9万吨及以下规模的煤与瓦斯突出矿井全面停产整顿.分析认为,这或将对中东部地区的煤炭上市公司产量产生一定影响.(完)

--整理 李宏薇; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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