〔中国交通〕禁止将政府还贷公路违规转让或划转成经营性公路--交通部

路透北京4月13日电---中国交通运输部等五部委近日联合下发通知,禁止将政府还贷公路违规转让或划转成经营性公路,以进一步清理公路违规及不合理收费工作.

新华社周四晚间报导援引交通部新闻发言人何建中称,政府还贷公路收费权转让必须严格按照规定程序报批并采用招标投标方式,及时向社会公布.

"禁止以体制调整、资产重组、有利融资等名义,违反《收费公路管理条例》等有关规定,将政府还贷公路,包括在建或已批复可研但尚未开工建设的政府还贷公路,转为经营性公路,"交通部规定.

同时,凡未按有关法律、法规规定的权限和程序,已将政府还贷公路转为经营性公路进行建设和管理的,各地政府要尽快研究制定整改方案并限期组织实施,确保政府还贷公路属性归位.

至于已提高收费标准或延长收费期限的,则要恢复原收费标准和期限.

另外,交通部还要求,各地要对本地区所有经营性公路进行全面排查,涉及违规转让或变更政府还贷公路收费权属的,要抓紧实施整改.

去年6月,交通部、国家发改委、财政部等五部委就已联合开展了可收费公路专项清理工作.目前,中国收费公路总体资产负债率为64%,低于国内银行业控制房贷的警戒线80%,债务风险总体可控.[ID:nSB1450538](完)