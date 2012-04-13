《中国报摘》--其他报纸重要消息4月13日(I)

**上海证券报**

--波士顿咨询公司(BCG)最新报告预计,在网民数量不断增加以及消费者对电子商务的接受程度逐步提高的推动下,到2015年,中国的网络零售销售额将增长两倍,达到3,600亿美元以上.

--"我的钢铁网"最新数据显示,近日国内钢材现货市场上,建材、热轧板卷、中厚板现货市场价格都延续涨势.其中螺纹钢价格与上个月同期相比上涨了3%左右,与2月相比则累计上涨超过5%.与此同时,钢材库存则连续七周下降,季节性回暖态势明确.

**人民日报**

--财政部、国家税务总局近日发出通知,明确学校占用耕地免征耕地占用税.其中,免税的学校范围包括由国务院人力资源和社会保障行政部门,省、自治区、直辖市人民政府或其人力资源和社会保障行政部门批准成立的技工院校.

--中国旅游研究院发布的《中国出境旅游发展年度报告2012》预计,2012年,中国出境市场仍将保持快速发展态势.预计出境旅游人数7,840万人次,同比增长12.0%.出境旅游消费有望达到800亿美元新高,同比增长16.0%.由于入境市场增速趋缓,旅游服务贸易逆差也将进一步扩大,预计将达330亿美元.

--房企告别暴利时代,已经公布年报的75家房企,总库存市值达到了9,048亿元,超过2009年库存2倍以上,而全行业的库存市值或超过5万亿元人民币,预计今年资金缺口将达1.3万亿元.

--神华鄂尔多斯煤制气项目10日开工.该项目以煤为原料生产天然气、合成气,项目位于内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇,毗连已建成投产的煤直接液化厂区,建设规模为年产20亿立方米天然气.项目总投资约160亿元,预计2015年底建成投产.

**第一财经日报**

--沃尔沃(VOLVO)汽车中国销售公司总裁施瑞翔称,目前沃尔沃在中国的市场份额已经从原先的3.9%提升到5.2%,中期来讲,应该可以达到10%.施瑞翔并预计,今年沃尔沃计划在中国市场销量再增长40%-50%.

--某知情人士对表示,国家税务总局从去年上半年就酝酿对合伙企业合伙人所得税进行规范,并出台相关办法,草案已几易其稿.但该办法主要针对的是合伙企业的合伙人征税,以及明确合伙企业的代缴代扣义务,对合伙制私募股权(PE)投资的账面浮盈征税"不太可能."

**21世纪经济报 道**

--杭州金星房地产公司破产事件让各地政府倍感紧张.据悉,已有地方政府开始监控开发商的资金结构,了解后续的投资意向,预防风险.

--接近中国信达资产管理公司的消息人士透露,信达旗下的金谷国际信托等三家公司,作为发起人正在组建一只总规模100亿元的房地产并购基金.投资方向主要为不良房地产信托产品收购.

--多位银行交易员透露,作为存款利率市场化的前奏,大额可转让存单和同业存单今年可能先行推出.特别是今年的相关会议上,中国外汇交易中心已经表示,同业存单可能择机推出.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/沈燕; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]