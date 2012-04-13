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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 08:26 BJT

〔韩国股市〕盘初上涨,此前朝鲜发射火箭

路透首尔4月13日电---韩国股市周五盘初上涨,有望结束三日连跌之势,因投资者并未将开市前朝鲜(北韩)发射火箭的消息放在心上.韩国官员称,此次发射已经失败.

分析师称,有关中国第一季国内生产总值(GDP)增幅将高于预期的的传闻,以及数据显示,美国2月贸易赤字大幅缩窄,均支撑风险偏好.

0001GMT时,综合股价指数(KOSPI).KS11上涨0.77%至2,001.98点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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