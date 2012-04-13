〔中国新股〕西部证券启动A股IPO程序,拟发至多2亿A股并在深交所上市

路透上海4月13日电---中国中型券商--西部证券股份有限公司周五刊登招股意向书,启动其A股首次公开发行(IPO)程序.公司拟发行不超过2亿A股,发行后在深圳证交所上市.

根据发行人及其主承销商招商证券(600999.SS)的安排,下周一至周三(16-18日),公司将在京沪深三地路演并进行初步询价,下周五(20日)刊登发行公告并公布发行价格,23日为网上申购日,26日申购资金全部解冻.

本次发行募集资金扣除发行费用后将用于补充公司营运资金,以增强公司经营实力和抗风险能力,包括增加自营投资和资产管理规模,提升承销实力和承销规模,对期货子公司和基金子公司进行增资等.

目前公司总股本为10亿股,陕西省电力建设投资开发公司和上海城投控股股份有限公司(600649.SS)为前两大股东,分别持有36.24%和30.70%股权;陕国投(000563.SZ)亦持有西部证券少数股权,持股数为736.84万股.

经纪业务收入占西部证券去年营收的四分之三,亦为公司带来大部分利润.去年公司实现净利润2.23亿元,同比下降58.5%;每股收益0.22元.

按中国证券业协会2010年排名,其净资本和净利润分别在国内券商中排名第46位和第34位.西部证券与纽约梅隆银行(BK.N)合资成立了一家基金管理公司,西部证券持有51%股权.(完)