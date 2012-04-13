〔中国金融〕深圳将推进深港跨境人民币贷款试点和股权交易所建设--新华

路透北京4月13日电---中国正稳妥推进金融改革.新华社周五报导称,深圳市将重拳出击改革金融服务,包括推进前海股权交易所建设,加快推进深港跨境人民币贷款业务试点等.

报导援引深圳市《关于加强改善金融服务支持实体经济发展的若干意见》并称,深圳要大力扶持股权投资基金发展,吸引更多创投和股权投资类企业落户.

"加快推进深港银行跨境人民币贷款业务试点,利用香港低成本人民币资金支持前海开发开放和重点产业发展,"报导称.

同时,深圳还要争取更多前海地区企业和金融机构在香港发行人民币债券.

根据意见稿,深圳计划2012年跨境人民币业务结算量不低于3,600亿元;并将进一步完善人民币跨境结算基础设施,支持跨国企业在前海设立全球结算中心.

目前该意见稿已获得深圳市政府常务会议研究通过,但还需待政府有关部门正式批准后实施.

报导并称,深圳今年还将推进前海股权交易所建设,规范企业股权流动和股权融资,率先建成在全国有重要影响力的区域性场外交易市场.

此外,还将将引导更多社会民间资本参与发起风险投资、私募股权投资和天使基金,支持产业基金、并购基金和创业投资基金发展壮大.

报导称,2011年深圳市股权投资企业已达到1,923家,今年将吸引更多创投和股权投资类企业落户,争取突破2,500家.

深圳前海深港现代服务业合作区是经国家批准的发展现代服务业的特定区域,主旨为深化深圳与香港的紧密合作,发展现代服务业.

此前国务院常务会议3月底决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.[ID:nSB1459928](完)