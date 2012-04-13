(重温稿)《中国数据观测》一季度GDP预计回落至8.3%,内需料出现企稳回升迹象

* 公布内容: 一季度GDP、3月工业增加值、社会消费品零售总额和1-3月固定资产投资(不含农户)

* 公布时间: 4月13日

--调查结果: (%)

中值 区间 前值 去年同期 预测数

一季度GDP 8.3 7.9-8.6 8.9 9.7 19

3月数据:

工业增加值 11.5 9.8-14.0 11.4 14.8 21

社会消费品零售总额 15.0 14.5-17.2 14.7 17.4 21

固定资产投资(不含农户)(1-3月) 20.8 19.6-22.0 21.5 25.0 21

--数据要点:

路透综合21家机构预测中值结果显示,中国今年一季度国内生产总值(GDP)料同比增长8.3%,较去年四季度8.9%回落0.6个百分点,连续第五个季度下滑,但3月份工业生产和消费则有望出现企稳回升迹象.

虽然GDP降幅较前期有所扩大,但该数值仍明显高于中国政府7.5%的全年经济增速目标,显示宏观经济的"软着陆"仍处于可控范围内,继续为中国经济的转型提供空间.

"从三驾马车来看,内需可能是唯一亮点,而外需则是最大阴霾."兴业银行首席经济学家鲁政委表示.

调查结果并显示,3月份国内规模以上工业增加值料同比增长11.5%,增速较1-2月水平稍有提高,显示国内工业活动仍在缓慢筑底;消费则随着旺季渐近而小幅回升;一季度固定资产投资受需求恢复缓慢和资金面改善不大等因素制约,料继续温和回落.

中国国家发改委副主任张晓强周二参加博鳌论坛期间,援引相关研究机构数据称,一季度中国GDP增长约8.4%,CPI涨幅约为3.5%,说明中国经济今年的开局良好.[ID:nSH0101313]

--市场影响:

中国政府为今年经济增长设定了相对较低的经济增长目标,政策重点也向增长质量和提振内需倾斜.消费回暖和投资若较为强劲,将证实内需走强,这将直接刺激国际大宗商品价格和商品货币如商品货币澳元AUD=等走坚.

此次调查中,路透调查中机构对一季度GDP预测整体重心下移,最低预测低至7.9%,显然对经济持续放缓做好了心理准备.但若实际增速处于预测低端甚至击穿8.0%的心理警戒线,辅之以差强人意的内需增长,将会令市场担忧全球第二大经济体加速走向"硬着陆"并冲击全球资本市场.

不过,较低的经济增长也可能促使政府提早为调控政策松绑.在国内通胀全年下行趋势确立的背景下,货币政策可能不会再为动用数量型工具而踌躇,这将为资本市场所乐见.

第四期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示,大多数受访金融机构对中国在4月调降存款准备金率的预期提高;并对当月债市持相对乐观的态度,因经济继续放缓,以及流动性预期能维持宽松格局.[ID:nSB1472748]

中国国务院总理温家宝此前强调,当前中国经济运行情况总体是好的,一些主要经济指标虽然有所回落,但仍然处在合理水平;未来将继续实行灵活审慎的宏观政策,适时适度进行预调微调,保持经济平稳较快发展,确保实现今年经济社会发展目标.[ID:nSB1470246]

欲浏览中国已公布经济指标,请点选[ECI/CN];数据页面请点选ECONCN.

以下为本次路透调查的结果:

机构 一季度 ---------------3月-----------------

GDP 工业增加值 固定资产投资 社会消费品

(1-3月) 零售总额

-----------------------------------------------------------

澳新银行 8.6 12.0 21.4 16.0

交通银行 8.4 11.2 20.5 15.5

中银国际 8.4 11.5 20.5 15.5

美银美林 8.3 11.8 21.5 14.9

建银国际 7.9 11.0 21.8 14.8

国开证券 8.5 11.2 21.3 15.0

建设银行 8.4 11.5 20.0 14.5

中金公司 8.5 11.0 20.8 15.0

中信证券 8.3 11.2 20.6 15.5

德意志银行 ~ 11.3 20.8 14.5

华融证券 8.4 9.8 19.6 17.2

华宝信托 8.2 11.5 20.8 15.0

兴业银行 8.6 11.8 20.7 16.0

ING金融市场 8.4 12.1 21.5 15.3

瑞穗证券 8.2 12.6 22.0 15.6

北京领先国际金融 ~ 11.6 19.8 15.6

国海证券 8.2 11.5 20.8 15.0

上海证券 8.3 14.0 20.0 15.0

法兴银行 8.1 11.1 20.6 14.5

西南证券 8.3 12.4 21.0 15.0

瑞银 8.3 11.2 20.0 14.5

注: ~表示数据不可得.(完)