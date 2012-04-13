〔全球金融〕若资本新规去年实施,大银行则面临6,380亿美元资本缺口

路透伦敦/苏黎世4月12日电---若将于2013年开始实施的新资本规则去年就开始推行,全球大型银行原本需要筹集逾6,000亿美元额外资本金.

巴塞尔委员会表示,若巴塞尔协议III于去年年中实施,那么这些银行本需要筹集4,860亿欧元(6,380亿美元)资金,才能将核心资本充足率保持在新规规定的7%.

国际清算银行(BIS)周四表示,根据新规则,全球103家大银行的平均资本充足率为7.1%,刚刚达到标准.

但其中有些银行的资本充足率已经降至4.5%以下,因此可能已经达不到规定要求.

巴塞尔协议III的资本规定将于2013年1月起正式逐步实施.

这意味着银行业者需要持有更多资本储备.新规旨在创立更大的安全网,保护纳税人不再被迫救助银行,并避免重蹈2007/08年金融危机覆辙.(完)