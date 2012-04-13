〔中国房地产〕广东开征房产税仍在研究阶段,近期难实施--报载

路透上海4月13日电---中国广东房地产税或将改革的消息,被解读为开征房地产税的前奏.对此,上海证券报周五援引广东省房协副秘书长黄毅文称,广东开征房产税目前仍在研究阶段,近期很难实施.

"广东开征房产税目前仍在研究阶段,扩大房产税试点范围是'全国一盘棋'的工作，广州、深圳近期应该不会单独开征房产税."他说.

广东省住房和城乡建设厅总经济师吕洪清周二曾表示,广东正在研究将目前房地产税收主要从交易环节征收改为主要从保有环节征收,立刻引起行业轩然大波,被业内解读为广东将开征房地产税的前奏.

黄毅文指出,实施限购政策以来,部分高房价地区已经把房价压下来,调控取得了一定效果,但目前仍需要用一段时间来观察调控的效果.

深圳资深地产人士王海斌表示,未来广州、深圳征收房产税的可能性比较大,因为房地产调控需要由行政调控转变为制度性的调控,这就需要通过房产税、资源税等来进行常态调控.

但他也承认,"至于(房产税)什么时间推出、以什么方式推出仍不得而知.目前来看,从新增购房环节征收的可能性更大,从保有环节增收争议较大,实施难度也较大."

为拽住高房价的缰绳,中国政府去年频频出台调控新招,包括调高二套房首付、全面铺开"限购"、扩大营业税征收范围,并要求尚未采取住房限购措施的省市限时出台细则等.同时上海、重庆启动房产税试点.

目前上海和重庆两市已开征房产税,税率介于0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.

中国财政部长谢旭人此前称,今年将继续推进营业税改征增值税试点,稳步推进房产税改革试点,并进一步研究制定房产保有、交易环节的税收改革方案.[ID:nSB1439528]

中国财政部财政科学研究所所长贾康此前表示,监管层对房产税改革的认同度在提升,希望有更多城市加入房产税试点.继上海、重庆首推试点之后,房地产税的推广范围将继续扩大,最有可能跟进的就是类似于广州、南京这样的大城市.[ID:nSB1322896](完)