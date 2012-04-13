〔中国数据〕一季度GDP增速超预期回落至近三年新低,仍处合理区间(更新版)

* 中国一季度GDP同比增长8.1%,低于预期

* 回落至近三年新低,但仍处合理区间

* 分析师预计一季度为年内低点,有待政策放松

路透北京4月13日电---中国一季度国内生产总值(GDP)同比增速超预期回落至近三年新低,但官方表态仍处合理适度增长区间.分析师称,尽管整体经济仍处软着陆过程,但稳增长仍是当前的重要方面,对政策适当放松并进行预调微调仍有必要.

统计局数据显示,一季度GDP同比增长8.1%,低于路透调查中值8.3%,环比增长1.8%.同期规模以上工业增加值同比增长11.6%,固定资产投资同比增长20.9%,社会消费品零售总额同比增长14.8%.

"一季度GDP增长低于预期,...相对于通胀,目前稳增长应该是一个更重要的任务."西南证券首席经济学家王剑辉称,中国经济整体软着陆的趋势没有改变,但如果没有货币政策和财政政策的配合,未来稳增长的任务就比较艰巨.

统计局新闻发言人盛来运则表示,尽管一季度经济增速在继续回落,但从多个角度观察,增长基本趋稳,呈现出缓中趋稳、整体稳健的特点.中国经济基本面没有发生变化,未来经济增速仍将保持适度增长.

中国政府此前定下的今年全年经济增速目标是7.5%.

交通银行研究部高级宏观分析师唐建伟则预计,一季度将是年内低点,维持全年经济增速'前低后高'的判断,全年增速8.5%左右甚至以上.

数据公布后,中国股市沪综指冲高回落,早盘末端下跌0.11%至2,348点;银行间债市早盘利率产品收益率在数据公布后小幅下行,一改此前的小涨势头.海外市场方面,对中国经济数据敏感的澳元AUD=D4应声下跌20个点,自一周高位回落.

(欲浏览中国GDP增长图表,请点选 r.reuters.com/zyd67s)

**有待政策放松**

世界银行此前已调降中国2012年经济增速预测至8.2%,此前为8.4%,进一步巩固中国料将创下10年来最低年增率的看法.

王剑辉表示,当前制造业的景气程度偏低.令货币政策调整的必要性更为明显.

"预期最快本周末央行就会下调一次存准,如果4、5月工业增加值的增速还是小于12%的话,央行会降息的可能性就大大增加了."他称.

中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称,物价上涨高于预期是使得当前货币政策比较谨慎的原因,建议采取不对称降息的办法缓解实体经济的资金压力.

中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.6%,环比上涨0.2%,均高于市场预期.而年初确定的CPI涨幅控制目标为4%左右.[ID:nSB1476624]

但上海证券宏观分析师胡月晓则认为,中国经济运行格局进入了底部运行阶段,低位运行持续2-3年时间,是经济转型时期的阶段要求.经济过度时期的特征决定中国GDP增速的合理区间为6-9%,因此当前的经济增速并不低.

"转型是当前经济工作的重心,2008年政策刺激过头的后遗症还在消化中,预计不会因经济略放缓而有新刺激政策出台."她称.

而昨日公布的3月信贷数据明显好于预期,亦令短期内动用货币政策工具的必要性有所下降.

周四央行公布的3月新增贷款1.01万亿元人民币,远超市场预期.分析人士认为,猛增得益于存款逐步回升,以及春节后企业生产转旺.而一季度累计新增贷款2.46万亿人民币,相当于全年8万亿目标的30%,符合季节性分布规律.[ID:nSB1485348](完)