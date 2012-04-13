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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 08:38 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初劲扬1.3%,期望中国GDP强劲增长

路透东京4月13日电---日本股市日经指数周五盘初攀升1.3%,因有关中国GDP数据强于预估的传闻强化全球增长期望.

Fast Retailing(9983.T)的大幅涨势亦提振日经指数.此前该公司公布强劲的第二季财报,并将年度获利预估上调至纪录高位.

日经指数.N225上涨119.92点至9,644.71点.东证股价指数.TOPX涨1%至817.71点.

Fast Retailing劲扬5.3%.

中国定于0200GMT公布第一季GDP数据.(完)

--编译 艾茂林;审校 张明钧

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