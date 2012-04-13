〔中国旅游〕今年出境旅游人数料同比增12%,消费达800亿美元--报告

路透北京4月13日电---中国旅游研究院近日发布报告称,2012年中国出境市场仍将保持快速发展态势.预计出境旅游人数7,840万人次,同比增长12.0%.

人民日报周五报导援引《中国出境旅游发展年度报告2012》并预计,今年出境旅游消费有望达到800亿美元新高,同比增长16.0%.且由于入境市场增速趋缓,旅游服务贸易逆差也将进一步扩大,预计将达330亿美元.

2011年,中国出境旅游人次数为7,025万人次,同比增长22%.从出境规模上来说,目前中国的出境市场已是美国出境市场的1.2倍,亦是日本出境市场的3.5倍.

报告指出,购物成为推动中国游客出境旅游的重要动力,约1/3的游客认为购物是花费最高的项目.世界奢侈品协会的数据表明,75%以上的中国出境游客在旅游过程中重复消费三次以上.

另外,调查还显示,中国公民出境旅游的目的地更加广泛,中长线目的地比重在持续增长.2011年,前往美洲、欧洲、大洋洲与非洲等中长线目的地的游客占据了出国游客总数的1/3.(完)