〔中国旅游〕今年出境旅游人数料同比增12%,消费达800亿美元--报告

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月13日电---中国旅游研究院近日发布报告称,2012年中国出境市场仍将保持快速发展态势.预计出境旅游人数7,840万人次,同比增长12.0%.
人民日报周五报导援引《中国出境旅游发展年度报告2012》并预计,今年出境旅游消费有望达到800亿美元新高,同比增长16.0%.且由于入境市场增速趋缓,旅游服务贸易逆差也将进一步扩大,预计将达330亿美元.
2011年,中国出境旅游人次数为7,025万人次,同比增长22%.从出境规模上来说,目前中国的出境市场已是美国出境市场的1.2倍,亦是日本出境市场的3.5倍.
报告指出,购物成为推动中国游客出境旅游的重要动力,约1/3的游客认为购物是花费最高的项目.世界奢侈品协会的数据表明,75%以上的中国出境游客在旅游过程中重复消费三次以上.
另外,调查还显示,中国公民出境旅游的目的地更加广泛,中长线目的地比重在持续增长.2011年,前往美洲、欧洲、大洋洲与非洲等中长线目的地的游客占据了出国游客总数的1/3.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。