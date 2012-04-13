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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 08:50 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:
 
  中国财政部150亿元人民币九个月期贴现国债9:30-10:30招标
  天生港发电4亿元六个月期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承
  海航商业9亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承
  广州地铁总公司20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中行和建行主承
  宁夏发电集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行主承
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  二、新债上市:  

  杭州城建集团13亿元五年期中票1282100,票面利率5.70%
  深南电路1亿元一年期短融041258017,票面利率6.11%
  万丰奥特控股集团2.5亿元一年期短融041259022,票面利率7.90%
  中国中冶(1618.HK)(601618.SS)44亿元一年期短融041273001,票面利率4.46%
  申华控股(600653.SS)3亿元一年期短融041260020,票面利率7.80%
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  三、缴款:  

  农业发展银行250亿元五年期固息债120406,票面利率3.89%
  重庆南岸区城建12亿元七年期固息债1280099,票面利率8.20%
  广西北部湾投资集团10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280100,票面利率6.60%
  中石油集团100亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280101,票面利率4.50%
  中石油集团100亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280102,票面利率4.73%
  长江三峡集团100亿元一年期短融041251009,票面利率4.07%
  中化股份30亿元一年期短融
  东方希望动物食品3.5亿元六个月期短融
  国投中鲁(600962.SS)2亿元一年期短融
  浙江联社3亿元一年期短融
  中化股份30亿元五年期中票
  鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中票
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  四、还本付息:
   
  重庆市政府58亿元三年期固息地方债096701到期兑付,票面利率1.70%
  五矿集团2亿元三年期中票0982046到期兑付,票面利率2.88%
  中国人民银行650亿元一年期央票1101022到期兑付,参考收益率3.3058%
  辽宁成大(600739.SS)4亿元一年期短融1181168到期兑付,票面利率4.96%
  华能集团30亿元一年期短融1181169到期兑付,票面利率4.42%
  云南黄金矿业集团4.5亿元一年期浮息短融(一年定存基准)1181170到期兑付,基本利差1.85%
  广州发展实业控股集团15亿元一年期短融1181171到期兑付,票面利率4.68%
  连云港集团5亿元一年期短融1181172到期兑付,票面利率4.96%
  广东广弘资产经营公司3亿元一年期短融1181173到期兑付,票面利率4.96%
  国开行30亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息次级债(三个月shibor基准)090213付息,基本利差1.00%
  郑州煤炭工业集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098053付息,票面利率5.30%
  上海城投50亿元五年期中票0982045付息,票面利率3.50%
  广汽集团(2238.HK)(601238.SS)33亿元五年期中票0982047付息,票面利率3.58%
  农发行150亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)110402付息,基本利差-0.10%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国3月新增贷款意外突破万亿大关,创下14个月新高.不过,季节性猛增难以持续,以及中
长期贷款需求偏弱,预示央行仍需要通过调降存款准备金率以稳定经济,只是政策调整时点可
能存在变数.[ID:nSB1485348]
  --深圳银监局发布工作指引,提出对小微企业不良贷款容忍度放宽至5%的指导性标准,并首
次明确差异化监管指标.业内人士称,此举意在促进小微企业金融服务持续较快发展.
 
  --国家统计局今日召开国民经济运行情况发布会
               公布1-3月城镇固定资产投资                  (1-2月21.5%) 
                   3月社会消费品零售总额                  (1-2月14.7%) 
                   3月工业增加值                          (1-2月11.4%) 
                   3月房地产投资和销售情况月度报告 
    
    国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
              4/27公布1-3月规模以上工业企业利润           (1-2月-5.2%)
  ==============================================================================(完)

  --整理 李宏薇/周晓峰; 审校 冉莹

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