《中国债券市场每日交易备忘》--4月13日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部150亿元人民币九个月期贴现国债9:30-10:30招标 天生港发电4亿元六个月期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),兴业银行主承 海航商业9亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 广州地铁总公司20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),中行和建行主承 宁夏发电集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),国开行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 杭州城建集团13亿元五年期中票1282100,票面利率5.70% 深南电路1亿元一年期短融041258017,票面利率6.11% 万丰奥特控股集团2.5亿元一年期短融041259022,票面利率7.90% 中国中冶( 1618.HK )( 601618.SS )44亿元一年期短融041273001,票面利率4.46% 申华控股( 600653.SS )3亿元一年期短融041260020,票面利率7.80% ============================================================================== 三、缴款: 农业发展银行250亿元五年期固息债120406,票面利率3.89% 重庆南岸区城建12亿元七年期固息债1280099,票面利率8.20% 广西北部湾投资集团10亿元八年期投资人选择权(5+3)固息债1280100,票面利率6.60% 中石油集团100亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280101,票面利率4.50% 中石油集团100亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280102,票面利率4.73% 长江三峡集团100亿元一年期短融041251009,票面利率4.07% 中化股份30亿元一年期短融 东方希望动物食品3.5亿元六个月期短融 国投中鲁( 600962.SS )2亿元一年期短融 浙江联社3亿元一年期短融 中化股份30亿元五年期中票 鄂尔多斯羊绒集团17亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 重庆市政府58亿元三年期固息地方债096701到期兑付,票面利率1.70% 五矿集团2亿元三年期中票0982046到期兑付,票面利率2.88% 中国人民银行650亿元一年期央票1101022到期兑付,参考收益率3.3058% 辽宁成大( 600739.SS )4亿元一年期短融1181168到期兑付,票面利率4.96% 华能集团30亿元一年期短融1181169到期兑付,票面利率4.42% 云南黄金矿业集团4.5亿元一年期浮息短融(一年定存基准)1181170到期兑付,基本利差1.85% 广州发展实业控股集团15亿元一年期短融1181171到期兑付,票面利率4.68% 连云港集团5亿元一年期短融1181172到期兑付,票面利率4.96% 广东广弘资产经营公司3亿元一年期短融1181173到期兑付,票面利率4.96% 国开行30亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息次级债(三个月shibor基准)090213付息,基本利差1.00% 郑州煤炭工业集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098053付息,票面利率5.30% 上海城投50亿元五年期中票0982045付息,票面利率3.50% 广汽集团( 2238.HK )( 601238.SS )33亿元五年期中票0982047付息,票面利率3.58% 农发行150亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)110402付息,基本利差-0.10% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国3月新增贷款意外突破万亿大关,创下14个月新高.不过,季节性猛增难以持续,以及中 长期贷款需求偏弱,预示央行仍需要通过调降存款准备金率以稳定经济,只是政策调整时点可 能存在变数.[ID:nSB1485348] --深圳银监局发布工作指引,提出对小微企业不良贷款容忍度放宽至5%的指导性标准,并首 次明确差异化监管指标.业内人士称,此举意在促进小微企业金融服务持续较快发展. --国家统计局今日召开国民经济运行情况发布会 公布1-3月城镇固定资产投资 (1-2月21.5%) 3月社会消费品零售总额 (1-2月14.7%) 3月工业增加值 (1-2月11.4%) 3月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 李宏薇/周晓峰; 审校 冉莹