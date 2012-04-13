《中国报摘》--其他报纸重要消息4月13日(II)

**证券时报**

--China Venture投中集团报告显示,一季度披露风险投资(VC)案例93起、投资总额7.25亿美元,相比上季度分别下降44.6%和57.1%,投资数量创2010年以来季度最低水平.投中集团认为,短期看,中国VC市场寒冬将持续,但随着投资价格的下降,创业投资或将在下半年出现反弹.

**每日经济新闻**

--云南省咖啡行业协会会长熊相入透露,云南将在"十二五"(2011-2015年)末建成世界第三大咖啡期货交易中心,加强云南咖啡在世界话语权.

**经济参考报**

--商务部副部长王超称,当前世界经济增长放缓,中国吸收外资面临挑战.但从总体看,中国国民经济持续稳定增长,企业营商环境不断改善,市场发展潜力巨大,因此中国吸收外资仍将保持相当的规模.

--渣打银行大中华区研究部宏观分析师申岚发布一季度房地产调研结果显示,80%的开发商认为房价还会有20%的降幅.房价下跌有利于刺激需求,令开发商信心回升,但今年二三季度融资压力将增大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 曾祥进

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