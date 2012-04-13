《中国报摘》--其他报纸重要消息4月13日(II)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**证券时报**
--China Venture投中集团报告显示,一季度披露风险投资(VC)案例93起、投资总额7.25亿美元,相比上季度分别下降44.6%和57.1%,投资数量创2010年以来季度最低水平.投中集团认为,短期看,中国VC市场寒冬将持续,但随着投资价格的下降,创业投资或将在下半年出现反弹.
**每日经济新闻**
--云南省咖啡行业协会会长熊相入透露,云南将在"十二五"(2011-2015年)末建成世界第三大咖啡期货交易中心,加强云南咖啡在世界话语权.
**经济参考报**
--商务部副部长王超称,当前世界经济增长放缓,中国吸收外资面临挑战.但从总体看,中国国民经济持续稳定增长,企业营商环境不断改善,市场发展潜力巨大,因此中国吸收外资仍将保持相当的规模.
--渣打银行大中华区研究部宏观分析师申岚发布一季度房地产调研结果显示,80%的开发商认为房价还会有20%的降幅.房价下跌有利于刺激需求,令开发商信心回升,但今年二三季度融资压力将增大.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 曾祥进
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。