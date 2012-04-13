〔中国金融〕同业存单和大额可转让存单今年可能先行推出--报载

路透上海4月13日电---据21世纪经济报 道援引多位银行交易员称,作为存款利率市场化的前奏,同业存单和大额可转让存单今年可能先行推出.

据了解,对于先推出同业存单,再推出大额可转让存单,再逐步实现存款利率市场化的步骤,央行已基本达成共识,相关银行也有牵头进行同业存单及大额可转让存单的试点研究.

报导称,同业存单将是作为同业存款的替代品出现,完善同业借贷市场Shibor报价的短、中、长期利率曲线,而大额可转让存单先期的起点也在千万元级别,利率将不受存款利率上限限制.

宁波银行金融市场部乔嘉麒认为,同业存单先行推出,由于存单实现标准化,将会出现二级市场,有利于Shibor利率曲线的完整,从而为接下来的大额可转让存单提供利率报价参考基准.

农行战略研究部付兵涛认为,目前银行推出同业存单的基础条件应该已经具备,关键是监管层对推出时机的把握.

中国人民银行行长周小川此前撰文称,目前中国进一步推进利率市场化的条件基本具备.[ID:nSB1443076](完)