〔中国金融〕同业存单和大额可转让存单今年可能先行推出--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海4月13日电---据21世纪经济报 道援引多位银行交易员称,作为存款利率市场化的前奏,同业存单和大额可转让存单今年可能先行推出.
据了解,对于先推出同业存单,再推出大额可转让存单,再逐步实现存款利率市场化的步骤,央行已基本达成共识,相关银行也有牵头进行同业存单及大额可转让存单的试点研究.
报导称,同业存单将是作为同业存款的替代品出现,完善同业借贷市场Shibor报价的短、中、长期利率曲线,而大额可转让存单先期的起点也在千万元级别,利率将不受存款利率上限限制.
宁波银行金融市场部乔嘉麒认为,同业存单先行推出,由于存单实现标准化,将会出现二级市场,有利于Shibor利率曲线的完整,从而为接下来的大额可转让存单提供利率报价参考基准.
农行战略研究部付兵涛认为,目前银行推出同业存单的基础条件应该已经具备,关键是监管层对推出时机的把握.
中国人民银行行长周小川此前撰文称,目前中国进一步推进利率市场化的条件基本具备.[ID:nSB1443076](完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。