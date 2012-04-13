〔中国外交〕中菲舰船南海对峙,解决问题不能只靠一手--人民日报

路透北京4月13日电--对于中菲舰船近日在黄岩岛海域的对峙,人民日报海外版周五发表文章称,菲律宾海军近日试图在中国黄岩岛海域"执法",对中国主权构成严重侵犯,违背了两国关于维护南海和平稳定、不使事态复杂化和扩大化的共识.中国在加强派遣海监船行动的同时,应推进有法律效应的"南海行为准则"谈判.

这篇署名人民日报海外版高级编辑撰写的文章称,解决南海问题不仅是一个划清边界的问题,更是为了给未来区域政治安全格局奠定基础.这个问题处理好了,中国就能够在亚洲站得更稳,就能够承担起确保亚洲长远稳定与和平的重任.

"解决南海问题不能只靠一手,而要靠两手,且两手都要硬,齐头并进.一手是努力推动合作与政治磋商,另一手是确保主权不受侵犯.后者是为前者服务的."文章称。

中国海监船的行动,是强硬的一手,过去这方面弱一些,现在要增加力度.而另一手也需加强.尤其是在推进"南海行为准则"谈判方面,中国应有主导意识.通过谈判,为未来南海地区,乃至于整个亚洲的发展制订规则.中国既要成为区域经济发展的动力,更要成为区域规则制订过程中的主导力量.

中国国家海洋局日前发布消息称,4月10日中午,国家海洋局获悉在中国黄岩岛海域作业的数艘渔船,被菲律宾军舰非法堵在黄岩岛泻湖内,菲方欲抓扣中国被困渔船渔民.国家海洋局迅速派出正在附近执行南海定期维权巡航执法任务的中国海监84、75船编队赶赴该海域,对中国渔船和渔民实施现场保护.

文章并称,在黄岩岛海域出现的中菲对峙,很可能意味着解决南海问题开始进入一个新的阶段.确定有法律效应的"南海行为准则"的谈判目前已经开始酝酿,中方近日倡议成立"南海行为准则"问题名人专家小组,并就有关问题与东盟进行探讨沟通. (完)