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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 09:18 BJT

〔韩国汇市〕韩元升至一周高位,因有报导称朝鲜火箭发射失败

路透首尔4月13日电---韩元KRW=周五本地早盘触及一周高位,今日稍早有报导称朝鲜(北韩)火箭发射失败后,韩元自本周跌势反弹.

0035GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,133.6,此前曾一度升至4月6日迄今最高1,131.0.周四韩元本地交易尾盘报1,140.6.

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