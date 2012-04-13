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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 09:25 BJT

〔国际油市〕油价扩大涨幅,因需求前景改善

路透新加坡4月13日电---原油期货周五在亚洲早盘上涨,受需求前景好转提振扩大涨幅,因投资者预期中国经济增长将超出预估,而且意大利公债标售获得不错买需,缓解了欧债危机担忧.

0044GMT,美国原油期货CLc1上涨0.1美元,至每桶103.74美元,上日结算价升0.94美元至103.64.布兰特原油期货LCOc1下跌0.02美元,报每桶121.69,上日结算价涨1.53美元.

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