〔新债招标〕中国九个月期贴现国债加权收益率2.8703%--业内人士

路透上海4月13日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早跨市场招标发行的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债,加权中标收益率为2.8703%

该期债为财政部今年第一期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.