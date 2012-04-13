〔新债招标〕中国九个月期贴现国债加权收益率2.8703%--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透上海4月13日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早跨市场招标发行的150亿元人民币九个月期(273天)贴现国债,加权中标收益率为2.8703%
业内人士并称,边际(最优)中标收益率为2.9200%,投标倍数1.77倍.
该期债为财政部今年第一期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期国债4月16日开始发行,4月18日发行结束,4月20日起在各交易场所上市交易.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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