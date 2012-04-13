《欧洲个股焦点》诺基亚能否借Windows手机涅盘重生?投资者信心日减

路透赫尔辛基4月12日电---境况艰难的芬兰手机生产商诺基亚NOK1V.HE还握有一些现金,可以让自己像上季那样再苟延残喘几个季度,但投资者正在失去信心,不相信这家公司能够打破客户和应用软件开发商相继远离其新产品的恶性循环.

2010年从微软(MSFT.O)转来诺基亚的总裁兼首席执行官(CEO)艾洛普(Stephen Elop)去年冒险一搏,放弃公司自行开发的Symbian手机操作系统,改用他老东家微软所研发、几未经过试炼的软件版本,希望借此让公司重回产业的头把交椅.

诺基亚周三发布警讯,称今年头两季可能录得亏损,因行将逊位的Symbian手机需求崩盘,而新版Windows手机的销售要顶上来也还需时日.

艾洛普的决定让市场大吃一惊,亏损预警又使之再遭重创.诺基亚股价经过一年来的不断下跌,让现在还持有股票的投资者损失了三分之二的投资.周四该股收跌7.16%,前一日更是大跌15%.

尽管该公司推出新款Windows手机的速度极快,但销售却逊于预期,因消费者仍锺情于苹果(AAPL.O)的iPhone和三星电子(005930.KS)运行谷歌(GOOG.O)Android系统的产品,iPhone的作业系统及Android系统均拥有规模更大的开发商阵容,提供范围更广的应用软件.

"现在把诺基亚一笔勾销还为时过早,"Canalys分析师Peter Cunningham说,"该公司仍处在向Windows手机转型的过程中,但时间不多了.未来六个月对于公司长期前景而言至为关键.Lumia 610必须取得成功,诺基亚需要在圣诞节购物季前在市场上推出一些热卖产品."

**销量是关键**

今年第一季诺基亚的Lumia系列手机销售仅略高于200万部,而根据路透调查,同期iPhone和三星智能手机的销量预计分别达到3,100万和3,700万部.

根据路透对分析师的调查,市场平均预估认为,诺基亚今年的销量需要达到2,700万部,明年和后年要分别达到5,500万和9,400万.

"如果他们能达到这个销量,诺基亚的前方就会一片坦途,否则就只能一路下滑,甚至退出市场."丹麦研究公司Strand Consult的创始人John Strand说.

要达到这一销量,诺基亚需要解决一个难以打破的怪圈:要增加手机销售,需要有更多的应用程式做后盾,但要吸引更多的应用开发者,手机的销量首先要够大.

目前诺基亚Windows手机用户可下载的应用软件大约有80,000款,和苹果及Android用户目前可使用的约5亿款应用相比,简直是沧海一粟.

诺基亚第一季花费了7亿欧元现金,到3月底时手中还有49亿欧元,但由于股价下挫,该公司也许等不到现金花完.

目前公司的市值相当于2007年近期高点时的十分之一左右,仅为113亿欧元,这让诺基亚作为收购目标的吸引力日渐增大,不过研究电信行业的人士认为,收购方也许要等到有证据表明Windows手机战略起效以后才会采取行动.

一项路透调查显示,诺基亚可能在第一季将盘踞14年之久的手机销售冠军拱手让给三星电子.

"目前来看似乎这些战略决定并不正确,"芬兰股东联盟(Finnish Shareholders Union)主席Timo Rothovius说,"也许Windows手机仍处在初期阶段,但现在很难看到曙光.需要采取一些彻底的举措.该公司在市场上的信誉薄弱,意谓着孤注一掷可能不是件好事."(完)