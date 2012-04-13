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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 09:42 BJT

《外汇动态》止损买盘推动新西兰元触及六周高位

0125GMT--新西兰元NZD=D4升穿0.8280美元附近久攻不下的阻力位,触发0.8300处的停止单后,一度触及0.8320美元的3月初以来最高位.新西兰元兑美元上涨,是因为意大利和西班牙公债收益率(殖利率)下滑,促使交易员转回风险较高的资产.

新西兰元兑美元最新上涨0.4%,报0.8306美元.交易商称,澳元兑新西兰元AUDNZD=D4在1.2575-85新西兰元附近的停止单被触发后,新西兰元获得支撑.(完)

--编译 兰秀娟;审校 沈以文

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