《外汇动态》止损买盘推动新西兰元触及六周高位

0125GMT--新西兰元NZD=D4升穿0.8280美元附近久攻不下的阻力位,触发0.8300处的停止单后,一度触及0.8320美元的3月初以来最高位.新西兰元兑美元上涨,是因为意大利和西班牙公债收益率(殖利率)下滑,促使交易员转回风险较高的资产.