《即时观点》韩国央行维持利率在3.25%不变,符合预估

路透首尔4月13日电---韩国央行周五连续第10个月维持利率不变,符合预期.韩国最近公布数据缓解了对高通胀和经济增长缓慢的担忧.

韩国央行发言人宣布,货币政策委员会维持利率KROCRT=ECI在3.25%不变,但未具体说明.央行总裁金仲秀将于0220GMT举行新闻发布会.

关键点:

--韩国央行宣布维持利率在3.25%不变,符合预估.[ID:nST0511827]

--路透调查:19位分析师全部预计利率维持不变,但预期下个变动为升息的分析师,多于预期降息.[ID:nSB1479624]