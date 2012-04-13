《即时观点》韩国央行维持利率在3.25%不变,符合预估

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透首尔4月13日电---韩国央行周五连续第10个月维持利率不变,符合预期.韩国最近公布数据缓解了对高通胀和经济增长缓慢的担忧.
韩国央行发言人宣布,货币政策委员会维持利率KROCRT=ECI在3.25%不变,但未具体说明.央行总裁金仲秀将于0220GMT举行新闻发布会.
关键点:
--韩国央行宣布维持利率在3.25%不变,符合预估.[ID:nST0511827]
--路透调查:19位分析师全部预计利率维持不变,但预期下个变动为升息的分析师,多于预期降息.[ID:nSB1479624]
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选