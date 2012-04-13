版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 09:46 BJT

〔中国新债〕进出口行下周三将招标150亿元固息金融债,期限一年

路透上海4月13日电---中国进出口银行周五公告称,将于下周三(18日)招标发行150亿元人民币固息金融债,期限一年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第五期金融债.具体条款如下:

第三期

-------------------------------------------------

发行总量 150亿元

期限/计息方式 一年/固息

招标时间 4月18日10:00-11:00

招标方式 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 4月20日

发行期 4月18日-4月20日

上市日 4月24日

基本承销额 无

付息频率 到期一次还本付息

--------------------------------------------------(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐