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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 09:52 BJT

〔中国新债〕京能新能源下周五将发行10亿元中票,期限三年

路透上海4月13日电---中国北京京能新能源有限公司周五公告称,将于下周五(20日)簿记
建档发行10亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  京能新能源    10       10        3   4/20簿记建档   浦发银行     AA        4/24       4/25
                                                      北京银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所(here)

  --发稿 边竞; 审校

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