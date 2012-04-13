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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 09:59 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货延续涨势,受天气寒冷和股市持坚支撑

路透悉尼4月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五微升,延续上日劲扬约2%的涨势,因气候寒冷威胁美国作物单产且市场看好全球经济成长.

玉米期货升0.6%,受美国上周出口强劲支撑;大豆期货亦微升,追随亚洲股市的涨势,意大利公债需求好于预期带动亚洲股市走坚.

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