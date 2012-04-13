《热点透视》索尼重组力度不够,或需更深层次改革

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Wayne Arnold 编译 洪曦

路透香港4月12日电---索尼(6758.T)公布的新战略,需要投资者无条件给予的极大信任.新上任的执行长平井一夫拟透过重整电视部门,以及进一步发展智能手机与医疗设备部门,来扭转年亏64亿美元的局面.但这些改变真能重塑获利能力吗?现在的大额一次性支出,有可能使后来的获利数字显示不错的增长,但索尼可能需要新股本来实现扩张.该公司需要更深层次的削减措施和更大刀阔斧的改革.

索尼已明智地逐渐抽身平板屏幕业务,1月时出售了与三星的合资公司股份,而与夏普(6753.T)的合资面板工厂则已获得富士康投资.但索尼拒绝在电视业务上退让,仍将其视为拳头家电产品,尽管过去八年电视部门一直亏损.扩大供应商数量和缩减范围也许确实能降低成本.但在同三星电子(005930.KS)和苹果(AAPL.O)新互联网电视的竞争中,索尼仍将处于不利位置.鉴于网络与电视技术融合的趋势,索尼如能将电视和个人电脑(PC)部门合二为一,效果可能更好.

电话、游戏和影像部门如果合并,结果同样可能更好,特别是考虑到iPhone的性质.索尼认为,未来三年内这三项业务将提供70%的营收和85%的营业利润.索尼在去年收购爱立信所持的二者合资手机企业的股份后,正在将该部门同PC部门合并.

削减成本对索尼亦是老生常谈.这次裁减的1万人,其中至少一半是早先出售化学部门、以及将液晶显示器业务转移至与日立、东芝合资企业计划的一部分内容.

索尼将如何筹资来支应智能手机和医疗设备业务的扩张,仍是一个谜.该公司约2兆(万亿)日圆的股本,与12兆(万亿)的资产规模相比可谓不多.过去三年来,索尼1兆(万亿)日圆债务的违约保险成本翻了两倍.而该公司已表示,并无计划增发股份.

源自这轮重整的一次性费用,可能会使明年的获利显示反弹,而使新战略看上去是产生了效果.不过,如果没有更深层次的变革,这种改善将不大可能持续下去.(完)