〔美国金融〕为确保金融系统稳健,需永远保持警惕--财政部副部长

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透华盛顿4月12日电---美国财政部一位高级官员周四表示,虽然在重建对该国金融系统信心方面,监管当局已取得了相当大的进展,但仍必须小心谨慎地确保金融系统保持良好状态.
"需要持续保持警惕,这也就是为什么多德-弗兰克(Dodd-Frank)法案考虑采用着眼未来且动态的方法,来监控风险及维持金融稳定,"美国财政部主管金融机构的副部长Cyrus Amir-Mokkri在福特基金会(Ford Foundation)纽约会议上表示.
他的讲稿已在华盛顿提前公布.
Amir-Mokkri称,2007-2009年期间的金融危机已暴露出监管方面的弱点,而且说明一家举足轻重的公司破产会如何重创信心.
他说,多德-弗兰克法案在加强监管力度方面做出了很大的努力,这样就可以更好地监管银行业,且在必要时允许进行有序清算.(完)
--编译 兰秀娟;审校 张明钧
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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