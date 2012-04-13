〔美国金融〕为确保金融系统稳健,需永远保持警惕--财政部副部长

路透华盛顿4月12日电---美国财政部一位高级官员周四表示,虽然在重建对该国金融系统信心方面,监管当局已取得了相当大的进展,但仍必须小心谨慎地确保金融系统保持良好状态.

"需要持续保持警惕,这也就是为什么多德-弗兰克(Dodd-Frank)法案考虑采用着眼未来且动态的方法,来监控风险及维持金融稳定,"美国财政部主管金融机构的副部长Cyrus Amir-Mokkri在福特基金会(Ford Foundation)纽约会议上表示.

他的讲稿已在华盛顿提前公布.

Amir-Mokkri称,2007-2009年期间的金融危机已暴露出监管方面的弱点,而且说明一家举足轻重的公司破产会如何重创信心.

他说,多德-弗兰克法案在加强监管力度方面做出了很大的努力,这样就可以更好地监管银行业,且在必要时允许进行有序清算.(完)