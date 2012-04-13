分析师称三星取代诺基亚成手机龙头

(本文由路透中文网编译提供)

路透赫尔辛基4月12日电(记者 Tarmo Virki)---路透对分析师进行的一项调查显示，受访者认为韩国三星电子(005930.KS)今年第一季手机销量已经首次超越诺基亚NOK1V.HE，终结了后者保持14年之久的全球手机生产龙头地位。

调查显示，分析师对三星1-3月手机销量的平均估值为8,800万部，超过了诺基亚售出的8,300万部，意味着三星电子已经取代诺基亚成手机业新霸主。

诺基亚周三宣布了上述季度手机销量，同时发出了手机业务部门今年一二季度亏损预警。三星定于4月27日宣布季度数据。

诺基亚近几年在智能手机大战中疲于招架，但凭借在较低端手机市场的强势地位，得以保持世界第一大手机制造商的头衔。

"被踢下坐了14年的世界头号手机厂商宝座，诺基亚遭受到苦涩的打击，"CCS Insight研究部门负责人伍德(Ben Wood)说，他本人自1990年代开始跟踪研究手机产业。

"形成鲜明对比的是三星方面的喜悦--从董事会到工厂，他们定会欢呼雀跃，"伍德说。

诺基亚于1998年取代摩托罗拉成为世界第一大手机制造商，当时三星则刚刚入行。在苹果(AAPL.O)2007年发布iPhone手机，并掀起智能手机狂潮之前，诺基亚当时享有全球手机市场约40%的份额。(完)