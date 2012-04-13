分析师称三星取代诺基亚成手机龙头

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透赫尔辛基4月12日电(记者 Tarmo Virki)---路透对分析师进行的一项调查显示，受访者认为韩国三星电子(005930.KS)今年第一季手机销量已经首次超越诺基亚NOK1V.HE，终结了后者保持14年之久的全球手机生产龙头地位。
调查显示，分析师对三星1-3月手机销量的平均估值为8,800万部，超过了诺基亚售出的8,300万部，意味着三星电子已经取代诺基亚成手机业新霸主。
诺基亚周三宣布了上述季度手机销量，同时发出了手机业务部门今年一二季度亏损预警。三星定于4月27日宣布季度数据。
诺基亚近几年在智能手机大战中疲于招架，但凭借在较低端手机市场的强势地位，得以保持世界第一大手机制造商的头衔。
"被踢下坐了14年的世界头号手机厂商宝座，诺基亚遭受到苦涩的打击，"CCS Insight研究部门负责人伍德(Ben Wood)说，他本人自1990年代开始跟踪研究手机产业。
"形成鲜明对比的是三星方面的喜悦--从董事会到工厂，他们定会欢呼雀跃，"伍德说。
诺基亚于1998年取代摩托罗拉成为世界第一大手机制造商，当时三星则刚刚入行。在苹果(AAPL.O)2007年发布iPhone手机，并掀起智能手机狂潮之前，诺基亚当时享有全球手机市场约40%的份额。(完)
--编译：王燕焜 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。