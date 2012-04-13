〔东北亚情势〕朝鲜证实火箭发射失败(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
(新增细节)
路透首尔4月13日电---朝鲜周五证实，当日稍早火箭运载的卫星未进入轨道。这对于朝鲜和该国新政权无疑是沉重打击，之前美韩官员已透露朝鲜远程火箭周五发射几分钟后坠入大海。
朝鲜中央通讯社称：“科学家、技术人员和专家正在调查失败原因。”
此前，朝鲜顶着国际社会压力，坚持推进此次火箭发射计划。朝鲜称希望由“银河3号”火箭将气象卫星送入轨道，批评人士则称其旨在增强弹道导弹设计能力，目的是能携带可及美国大陆的核弹头。
美日韩官员称，火箭上升120公里后断成四块，坠入朝鲜半岛西岸海域。
韩国军方称，残骸坠落海域距离韩国西海岸约200公里。
韩国国防部发言人在简报会上说：“据韩国和美国情报消息，朝鲜导弹发射失败。”
日本官员亦证实朝鲜发射失败，美国ABC广播公司引述美国官员的话称朝鲜发射失败，但尚不明确坠落地点。
目前朝鲜官方媒体尚未就此次火箭发射情况置评。
北美空防司令部（NORAD）称，火箭一级坠入韩国西部海域，此次火箭发射可视为失败，但残骸未坠落陆地，不构成威胁。
目前外界密切关注朝鲜内部如何处理发射失败一事。为了证明其强大，朝鲜可能进行第三次核试验，倘若如此，可能加剧半岛紧张局势，阻碍六方会谈重启以及外部粮食援助。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。