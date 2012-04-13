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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 10:02 BJT

〔金属期市〕伦铜在中国GDP数据公布前回落,投资者态度谨慎

路透上海4月13日电---伦铜周五回吐部分涨幅,由于投资者在中国国内生产总值(GDP)数据公布前行事谨慎.伦铜上日上涨逾2%.

中国第一季GDP成长率预计为8.3%,为近三年来最慢.不过周四大宗商品和股市全线上扬,表明投资者押注实际数字将会更高.

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